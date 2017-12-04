بدء اجتماع وزراء خارجية دول التعاون في الكويت تحضيرا للقمة الخليجية 38

بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الكويت أعمال الدورة الـ144 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي للتحضير للقمة الخليجية الـ38. ويمثل دولة الإمارات العربية في الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الكويت أعمال الدورة الـ144 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي للتحضير للقمة الخليجية الـ38. ويمثل دولة الإمارات العربية في الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الكويت أعمال الدورة الـ144 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي
دعا التحالف العربي، اليوم الاثنين، المدنيين في صنعاء، إلى إخلاء مواقعهم قرب ميليشيات الحوثي، تمهيدًا لقصف مواقعهم، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
قال شهود عيان إن ميليشيات الحوثي الإيرانية، فجرت منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في صنعاء، الاثنين.
كشفت مصادر يمنية، اليوم الإثنين، عن اندلاع حريق بالسفارة الإيرانية في صنعاء؛ جراء الاشتباكات العنيفة الدائرة بين قوات
أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر عفواً عاماً عن كل من يقطع تعاونه مع الحوثيين.
ذكرت مصادر يمنية، الاثنين، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية نقلت ملفات مجلسها السياسي، وسيارات محملة بالأموال، من العاصمة
استعادت قوات المؤتمر الشعبي السيطرة على عدة مواقع في العاصمة صنعاء
أعلن جهاز المخابرات في أفغانستان، أن قوات الأمن قتلت قائد «القوات الخاصة» في حركة طالبان المعروفة باسم «الوحدة الحمراء»
بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني،
أعلن عضوان في الكونغرس أن الوكالة الأميركية المسؤولة عن حماية البلاد من الهجمات الصاروخية تستطلع الساحل الغربي للبلاد
لقي 13 شخصاً حتفهم وفقد اثنان آخران، أمس، بعد اصطدام قارب صيد بناقلة قبل غرقه قبالة سواحل كوريا الجنوبية، وفقاً لما ذكره حرس السواحل.
اتسع نطاق الهبة اليمنية الموحدة ضد الميليشيات الحوثية التي شهدت صفوفها انهياراً كاملاً في عدد من المدن وتمكن الأهالي