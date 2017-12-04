بدء اجتماع وزراء خارجية دول التعاون في الكويت تحضيرا للقمة الخليجية 38

المصدر:
  • وام
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بدأ  وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الكويت  أعمال الدورة الـ144 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي للتحضير للقمة الخليجية الـ38. ويمثل دولة الإمارات العربية في الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

 

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