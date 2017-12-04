حزب المؤتمر: صالح بخير ويقود المعارك بنفسه

أفاد قياديون في حزب المؤتمر أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح بخير، ويقود المعارك بنفسه.

وكان شهود عيان قالوا إن ميليشيات الحوثي الإيرانية، فجرت منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في صنعاء، الاثنين.

وأفادت قناة "العربية" بوجود أنباء متضاربة عن مصير صالح بعد تفجير منزله، وسط اشتعال المعارك بين ميليشيات الحوثي وقوات المؤتمر الشعبي، فيما أكد قياديون في حزب المؤتمر أن الرئيس السابق صالح بخير ويقود المعركة بنفسه.

وكان صالح أعلن رسمياً، مساء الأحد، أن حزب المؤتمر الشعبي العام قرر فض الشراكة مع ميليشيات الحوثي.

وقال صالح في رسالة وجهها إلى الجيش والشعب اليمني وقواعد حزبه، إن ذلك جاء بعد "حماقات" ارتكبتها جماعة الحوثي التي تسببت في "تجويع الشعب" من أجل مطامعها الشخصية ورؤيتها الضيقة التي رسمتها لها إيران.