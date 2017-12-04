عفو عام عن كل من يقطع تعاونه مع الحوثي

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أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر عفواً عاماً عن كل من يقطع تعاونه مع الحوثيين.

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