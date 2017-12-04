أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر عفواً عاماً عن كل من يقطع تعاونه مع الحوثيين.
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عفو عام عن كل من يقطع تعاونه مع الحوثي
أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر عفواً عاماً عن كل من يقطع تعاونه مع الحوثيين.
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الحوثيون ينقلون ملفات وأموال وعائلات من صنعاء لصعدة
ذكرت مصادر يمنية، الاثنين، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية نقلت ملفات مجلسها السياسي، وسيارات محملة بالأموال، من العاصمة
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استعادة السيطرة على مواقع بصنعاء وأسر عشرات الحوثيين
استعادت قوات المؤتمر الشعبي السيطرة على عدة مواقع في العاصمة صنعاء
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مقتل قائد القوات الخاصة لـ«طالبان» في أفغانستان
أعلن جهاز المخابرات في أفغانستان، أن قوات الأمن قتلت قائد «القوات الخاصة» في حركة طالبان المعروفة باسم «الوحدة الحمراء»
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أمير الكويت يبحث مع الزياني تحضيرات القمة الخليجية
بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني،
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أميركا تدرس نشر دفاعات صاروخية على ساحلها الغربي
أعلن عضوان في الكونغرس أن الوكالة الأميركية المسؤولة عن حماية البلاد من الهجمات الصاروخية تستطلع الساحل الغربي للبلاد
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مقتل 13 بتصادم قارب صيد مع ناقلة قبالة كوريا الجنوبية
لقي 13 شخصاً حتفهم وفقد اثنان آخران، أمس، بعد اصطدام قارب صيد بناقلة قبل غرقه قبالة سواحل كوريا الجنوبية، وفقاً لما ذكره حرس السواحل.
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حرب شوارع في صنعاء والهبّة اليمنية ضد ميليشيات إيران تتّسع
اتسع نطاق الهبة اليمنية الموحدة ضد الميليشيات الحوثية التي شهدت صفوفها انهياراً كاملاً في عدد من المدن وتمكن الأهالي
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قتيل وجرحى بحادث دهس في نيويورك
أعلنت شرطة مدينة نيويورك أمس، أن سائقاً صدم بسيارته عن عمد، ستة أشخاص أثناء شجار خارج مقهى في حي كوينز بنيويورك، في الساعات
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ترامب يهاجم «إف.بي.آي» وينفي طلب وقف التحقيق مع فلين
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن يكون طلب من المدير المقال لمكتب التحقيقات الفدرالي «إف.بي.آي»، جيمس كومي، صرف النظر
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ميشيل أوباما تطالب الرجال بمكافحة الاعتداءات الجنسية
كشفت سيدة البيت الأبيض السابقة، ميشيل أوباما، عن أن العدد المتزايد من حالات الاعتداءات الجنسية التي تكشفت أخيرا، أثارت
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افتراق بين أوساكا وسان فرنسيسكو
قال عمدة مدينة أوساكا باليابان إنه سيقطع «روابط الأخوة» مع مدينة سان فرانسيسكو بعد أن قررت قبول تمثال يكرم «نساء المتعة