صالح يعلن رسمياً فض الشراكة مع الحوثيين

أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رسميا فض الشراكة مع الحوثيين، مؤكداً في تصريحات نقلتها قناة العربية: "ساعة الصفر قادمة على صعيد المعارك في صنعاء".

وقال صالح إنه كان لا بدّ من إنقاذ البلاد من حماقة جماعة الحوثي لأنها جوعت الشعب من أجل مطامعها الشخصية ورؤية ضيقة رسمتها إيران.

وكان صالح قد أكد في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية أن: "زمن الميليشيات انتهى ولا تعايش بعد اليوم بين الدولة والدويلة"، مشدداً على أن الفضاء الطبيعي لليمن هو الفضاء الخليجي، وأنه "لا بد من التعاون والاتفاق".

وأضاف: "تحملنا الكثير من الحوثيين، لكننا فضّلنا سلوك طريق التفاهم، أما وقد كان الخيار أمامنا بين حماية الدولة والمؤسسات وأرواح أهلنا في كل اليمن وبين استمرار النهج الميليشيوي، فلا بد أن نفعل ما فعلناه، لأن التاريخ لا يرحم".

وطالب بفتح صفحة جديدة مع دول الجوار والمتحالفين معها، متعهدا بالدخول في التفاوض مباشرة عبر سلطة شرعية ممثلة بمجلس النواب، والقضاء على الميليشيات من أي طرف كانت، حوثية أم غيرها، ثم العمل على مرحلة انتقالية.

في الوقت الذي أعلنت فيه قبائل الحداء في محافظة ذمار النفير العام ضد الحوثيين بعد الاعتداء على منزل الشيخ فضل القوسي الموالي لصالح وردت بقتل 6 منهم وأسر 18 آخرين وإحراق 4 مركبات عسكرية في مواجهات معهم.

فيما قصفت مقاتلات التحالف العربي معسكر القوات الخاصة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الإيرانية بمنطقة الصباحة غربي صنعاء، ومقرات ميليشيات الحوثي الإيرانية في شارعي حدة وتونس.

وسقط عدد من ميليشيات الحوثي الإيرانية صرعى في هجوم لقوات حزب المؤتمر الشعبي على مقر جهاز الأمن السياسي وسط صنعاء.