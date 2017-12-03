حرب شوارع في صنعاء و المؤتمر يواصل الانتفاضة

اندلعت معارك عنيفة، "الأحد"، في شوارع صنعاء بين ميليشيات الحوثي الإيرانية وقوات حزب المؤتمر الشعبي، استخدمت فيها ىالدبابان والصواريخ.

وارتفع عدد قتلى المواجهات بين الطرفين في العاصمة اليمنية إلى أكثر من 200 وعشرات الجرحى الآخرين.

وأكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي، أن الانتفاضة مستمرة وطالبت بعدم الاستجابة للاشاعات والأكاذيب.

وتشهد العاصمة صنعاء منذ الأربعاء الماضي، مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقوات المؤتمر الشعبي، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتصاعدت المعارك بين الطرفين، منذ فجر "السبت"، بعد محاولة اقتحام منزل العميد طارق محمد عبد الله صالح "نجل شقيق صالح"، في الحي السياسي بصنعاء، لكن الهجوم قوبل بمقاومة عنيفة.