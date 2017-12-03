غارات للتحالف على مواقع ميليشيات الحوثي في صنعاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ميليشيات الحوثي الإيرانية في مقر الفرقة الأولى مدرع ومعسكر الصيانة بصنعاء كما استهدفت الغارات مليشيات الحوثي الإيرانية وسط المدينة وقرب مطار صنعاء الدولي.

في الوقت الذي استولت فيه قبائل الحيمة في صنعاء للمرة الثانية على تعزيزات لميليشيات الحوثي الإيرانية كانت قادمة من الحديدة في طريقها إلى صنعاء.

وسيطرت قوات المؤتمر الشعبي على أكبر ثكنات الحوثيين في حدة جنوبي صنعاء، في الوقت الذي حجبت فيه ميليشيات الحوثي الإيرانية عددا من وسائل الإعلام التابعة للمؤتمر الشعبي العام بعد سيطرتها على وزارة الاتصالات.

وارتفع عدد قتلى المواجهات بين الطرفين في العاصمة اليمنية إلى أكثر من 200 وعشرات الجرحى الآخرين.

وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد أكد أن "زمن الميليشيات انتهى ولا تعايش بعد اليوم بين الدولة والدويلة"، مشدداً على أن الفضاء الطبيعي لليمن هو الفضاء الخليجي، مؤكدا: "لا بد من التعاون والاتفاق".