مليشيا الحوثي الايرانية تحجب المواقع الالكترونية لمواجهة الانتفاضة

أكد مصادر قيادية في حزب الموتمر الشعبي اختراق مليشيا الحوثي الايرانية الموقع الرسمي للحزب وبث بيانات كاذبة تدعو للحوار، فيما اقدم الحوثيون على حجب مواقع التواصل الاجتماعي خشية الانتفاضة الشعبية ضدهم واقتحموا مقر قناة اليمن اليًوم واحتجزوا العاملين فيها كرهائن.

وقال قادة في حزب الموتمر الشعبي ان مليشيا الحوثي ومن خلفهم خبراء تقنية من ايران وحزب الله تمكنوا من اختراق موقع المؤتمر نت ونشر بيان باسمه – متناقض وملئ بالأخطاء – وذلك بعد يوم من السيطرة على قناة اليمن وحجب موقع وكالة خبر .

وأكد المصدر" أن موقف المؤتمريين واضح بتخليص اليمن من المليشيا الحوثية الايرانية والحفاظ على الثوابت والوطنية والنظام الجمهورية.

وطالب المصدر كل الشرفاء من كوادر المؤتمر الشعبي العام للالتفاف حول قيادتهم التي وصفها بالحكيمة .