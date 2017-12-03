قرقاش: الوضع في صنعاء غامض وانتفاضتها بحاجة للدعم

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ان الوضع في صنعاء غامض و انتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم، مضيفاً وأيا كانت نتائج هذه الانتفاضة المباركة فإنها تؤكد أن مليشيا الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنياً.

وقال قرقاش على حسابه في "تويتر" ان "الوضع في صنعاء غامض و إنتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم، والحرب التي وصفها تصريح المرتبك "بالعبثية" هي لحماية الجزيرة العربية من التمدّد الإيراني وعصاباته الحوثية."

واضاف :"وأيا كانت نتائج إنتفاضة صنعاء المباركة فإنها أكدت أن مليشيا الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنيا، وأن سيطرة الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي."