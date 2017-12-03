صنعاء: ارتفاع أعداد القتلى وعشرات المحتجزين

اندلعت، الأحد، اشتباكات بين قوات حزب المؤتمر الشعبي وميليشيات الحوثي الإيرانية، في شارع هائل والستين في العاصمة صنعاء، فيما ارتفعت أعداد القتلى خلال الساعات الماضية.

و بحسب سكاي نيوز عربية فقد ارتفعت حصيلة القتلى في صنعاء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى أكثر من 140 قتيلا وعشرات الجرحى من الطرفين.

وتحتجز ميليشيات الحوثي الإيرانية، 30 موظفا من قناة "اليوم" التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، في منطقة بيت بوس بصنعاء منذ مساء السبت، بعد اقتحام المقر.

وتمكنت قوات المؤتمر الشعبي العام في اليمن، السبت، من السيطرة على المواقع الحيوية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وسط دعوات إلى انتفاضة شعبية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.