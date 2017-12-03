التحالف العربي يقصف تعزيزات للمتمردين الحوثيين

قصفت مقاتلات التحالف العربي في اليمن تعزيزات لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران كانت في طريقها من صعدة إلى عمران لفتح الطريق المقطوع إلى صنعاء. حسب ما أفادت مصادرنا.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" أن القصف أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

وكانت مقاتلات التحالف قصفت في وقت سابق، مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في تلال الريان وبيت بوس جنوبي صنعاء.

وأصدر التحالف العربي بيانا السبت، قال فيه إن قواته "تراقب عن كثب أحداث اختلاف طرفي الانقلاب الجارية في صنعاء وكافة محافظات اليمن".

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن هذه الخلافات "تظهر وبجلاء الضغوط التي كانت تمارسها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، وسيطرتها بقوة السلاح على قرارات ومصير ومقدرات الشعب اليمني العزيز مما أدى إلى انفجار الوضع بين طرفي الانقلاب."

وشدد على "وقوف التحالف بكل قدراته في كافة المجالات مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي ."

وجاء هذا البيان بعد انتفاضة في صنعاء ضد ميليشيات الحوثي التي خسرت العديد من المراكز الحيوية التي كانت تفرض سيطرتها عليها في العاصمة.