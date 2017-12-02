الحكومة اليمنية: الشرعية مظلة لكل من تراجع عن التحالف مع ميليشيا الحوثي

ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء اليوم، اجتماعا استثنائيا لهيئة مستشاريه، لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية الجارية في صنعاء أكد خلاله فتح صفحة جديدة مع كل القوى السياسية في مواجهة مشروع الحوثي الإيراني، وأن الشرعية مظلة لكل المساندين لانتفاضة صنعاء ضد الحوثي.

في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات بين قوات المؤتمر الشعبي وميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة شراف معقل الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

كما اقتحمت فيه ميليشيات الحوثي الإيرانية مكتب الصليب الاحمر الدولي بشارع بغداد بصنعاء وقامت بنشر قناصة على سطحه.

وأكدت الحكومة الشرعية اليمنية فتح صفحة جديدة مع كل القوى السياسية في مواجهة مشروع الحوثي الإيراني، وأنها مظلة لكل المساندين لانتفاضة صنعاء ضد الحوثي.

وأعلنت الشرعية اليمنية العزم على تصعيد جهودها لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من أراض لاتزال تحت هيمنة عصابة الحوثي، مؤكدة دعمها لكل طرف يواجه عصابة الحوثي الارهابية والتعاون مع كل مواطن يمني مخلص يعمل لتخليص البلاد من هذه العصابة الآثمة، داعية لفتح صفحة جديدة مع كل الاطراف السياسية على اساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها لتشكيل تحالف وطني يتجاوز كل خلافات الماضي ويؤسس لمرحلة جديدة.