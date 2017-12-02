ضبط أجهزة اتصالات قطرية بحوزة ميليشيات إيران بصنعاء

أوردت وسائل إعلام محلية في صنعاء أن قوات حزب المؤتمر الشعبي العام ضبطت أجهزة اتصالات استخباراتية بحوزة عناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية، للتواصل مع ضباط مخابرات في الدوحة.

وقالت المصادر إنه أثناء عملية أسر عشرات المسلحين المنتمين لميليشيات الحوثي الإيرانية، ضبطت القوات "أجهزة اتصالات قطرية"، يستخدمها عناصر الحوثي للتواصل مع ضباط مخابرات في الدوحة.

وانتفضت القوات التابعة لحزب المؤتمر الشعبي على ميليشيات الحوثي الإيرانية وسيطرت على معظم المفاصل الهامة في صنعاء، وعدد من المحافظات الشمالية، بعد يومين من الاقتتال.

وكان الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، قد رفض وساطة قطرية من حاكم قطر تميم بن حمد، كانت تهدف لإنقاذ ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ولدى قطر علاقات قوية بميليشيات الحوثي الإيرانية، التي انقلبت على الشرعية واستولت على السلطة في اليمن قبل ثلاثة أعوام.

ودعا صالح، السبت، الشعب اليمني إلى الانتفاض على الميليشيات الإيرانية، وطلب فتح ما وصفه بصفحة جديدة مع دول الجوار.

وقال صالح، الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي، في كلمة تلفزيونية، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت أعمالا عدوانية وأرهبت المدنيين في صنعاء، داعيا "كل اليمنيين للانتفاض" عليها.