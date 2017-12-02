قرقاش: إنتفاضة اليمن صحوة من كابوس الطائفية

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن إنتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الطائفية المظللة المضادة لمصالح الشعب اليمني.. مشيراً ألى ان الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي موثقة، ولن تنجح.

وقال قرقاش على حسابه الرسمي في "تويتر": "ان الوساطة القطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي."

واضاف ان "إنتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الإنجراف وراء الدعوات الطائفية المظللة و المضادة لمصالح الشعب اليمني."