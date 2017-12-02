مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة نجل شقيق صالح

احتدمت المعارك في صنعاء، السبت، بين قوات حزب المؤتمر الشعبي والحوثيين، ما أدى إلى سقوط أكثر من 80 قتيلاً و150 جريحاً.

وذكرت قناة العربية أن الرئيس اليمني السابق علي صالح يجري مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيقه، وأن الإعلان عنه سيكون خلال الساعات القادمة.

وطوقت قوات الحرس الجمهوري مبنى قناة اليمن، كما سيطرت قوات حزب المؤتمر على مبنى وزارة الدفاع، والبنك المركزي، والجمارك والمالية، بالإضافة إلى مطار صنعاء، وأفادت أنباء عن اعتقال رئيس الاستخبارات العسكرية التابع لميليشيات الحوثي.

من جهتها سيطرت القبائل على الحزام الأمني لصنعاء.