علي صالح يدعو لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار

دعا الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار.

وطالب خلال كلمته اليوم بوقف إطلاق النار وفتح المطارات.

وكانت اشتباكات وقعت في ليلة مبكرة من اليوم بين قوات حزب المؤتمر والحوثيين أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا .