علي صالح يدعو لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار

دعا الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار.
وطالب خلال كلمته اليوم بوقف إطلاق النار وفتح المطارات.
وكانت اشتباكات وقعت في ليلة مبكرة من اليوم بين قوات حزب المؤتمر والحوثيين أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا .
دعا الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار.
وطالب خلال كلمته اليوم بوقف إطلاق النار وفتح المطارات.
وكانت اشتباكات وقعت في ليلة مبكرة من اليوم بين قوات حزب المؤتمر والحوثيين أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا .
أعلنت قوات حزب المؤتمر الشعبي العام، السبت، سيطرتها على مبانٍ حكومية كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال انقلابهم، منها المالية والجمارك ووكالة سبأ الحوثية،
سيطرت قوات حزب المؤتمر ، السبت، على مواقع عدة في العاصمة صنعاء، غداة اشتباكات مسلحة مع شركائها في الانقلاب ميليشيات
دعا الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار.
سيطرت قوات حزب المؤتمر ، السبت، على مواقع عدة في العاصمة صنعاء، غداة اشتباكات مسلحة مع شركائها في الانقلاب ميليشيات
أعلنت قوات حزب المؤتمر الشعبي العام، السبت، سيطرتها على مبانٍ حكومية كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال انقلابهم، منها المالية والجمارك ووكالة سبأ الحوثية،
أشارت تقديرات الحكومة الكورية الجنوبية، إلى أن أحدث صاروخ اختبرته كوريا الشمالية بلغ مداه 13 ألف كيلومتر. وقالت وزارة
أعلنت القوات الخاصة الجورجية، أمس، أن أحمد شتاييف وهو أمير حرب شيشاني يشتبه بأنه دبر تفجيرات مطار اسطنبول في 2016، قُتل
Ⅶأنقرة- وكالات اعتقلت السلطات التركية 62 أجنبياً يشتبه بصلاتهم مع تنظيم داعش، خلال عملية قامت بها الشرطة في إسطنبول،
أعلن جويل ميلمان، وهو ناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، إنقاذ ستة مهاجرين قبالة ساحل المغرب
أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا عن تشكيل حكومته التي تضم أفراداً من الجيش ومحاربين قدامى كانوا يقفون وراء هيمنته
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساء أمس، في كلمة منتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما، إن إيران
ضرب زلزال جنوب شرقي إيران، صباح أمس، ما أدى لإصابة نحو 50 شخصاً، وإثارة الذعر بعد أسابيع فقط من زلزال قوي ضرب البلاد،
شهدت صنعاء اشتباكات متفرقة بين شريكي الانقلاب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي في منطقة ريمة حميد
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن إسرائيلياً في العشرينات من العمر قُتل طعناً في هجوم نفذه شخص أو اكثر لاذوا بالفرار، في