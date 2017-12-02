قوات حزب المؤتمر تسيطر على مفاصل صنعاء الحيوية

سيطرت قوات حزب المؤتمر ، السبت، على مواقع عدة في العاصمة صنعاء، غداة اشتباكات مسلحة مع شركائها في الانقلاب ميليشيات الحوثيين.

وسيطرت القوات على دار الرئاسة ووزارة الدفاع والبنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة وفقا لسكاي نيوز عربية.

كما سيطرت على مبنى التلفزيون الرسمي الذي كان في قبضة الحوثيين، فيما تحاصر مطار العاصمة صنعاء.

وكان حزب المؤتمر دعا في وقت سابق، السبت، رجال القبائل إلى مواجهة ميليشيات الحوثي، محملا إياها مسؤولية "إشعال فتيل الحرب".

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في صنعاء بين ميليشيات الحوثي وقوات حزب المؤتمر ، الجمعة، عن العشرات من القتلى والجرحى، حسبما أعلنت مصادر طبية يمنية.