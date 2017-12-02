الجبير: الحل في لبنان نزع سلاح حزب الله

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساء أمس، في كلمة منتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما، إن إيران تواصل التدخل في شؤون غيرها من الدول، مؤكداً أن المملكة ليست لديها علاقات مع إسرائيل.

وأضاف أن إيران قامت بتسهيل حركة عناصر القاعدة وداعش، مشيراً إلى أن الإيرانيين عاجزون عن تغيير ميزان القوى في اليمن. وقال الجبير إن الحل في لبنان هو سحب السلاح من حزب الله. وأكد أن حزب الله استخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال. وأوضح أن لبنان مختطف من دولة أخرى من خلال جماعة إرهابية وهي حزب الله.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن استهداف الحوثيين بعض القرى السعودية مجرد محاولات يائسة، معرباً عن أمله أن يدرك الحوثيون أنه لا يمكنهم السيطرة على الدولة اليمنية.

وقال الجبير إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بدأ بمحاربة الفساد من القمة. وأضاف أن الشعب السعودي بدأ يشعر باستعادة وطنه.

وتابع، ليست لدينا علاقات مع إسرائيل، ونحن بانتظار عملية السلام، مشدداً على الحاجة إلى الإرادة السياسية للتوصل إلى حل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وأوضح الجبير أن السعودية كانت ضحية للإرهاب، وهي تخوض حرباً ضروساً ضده، مؤكداً أن لدى المملكة مبادرات لمحاربة تمويل الإرهاب.

وفيما يخص الملف الليبي، قال إن السعودية دعمت مهمة غسان سلامة، معرباً عن أمله بنجاح هذه المهمة، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي تمكن من التوصــــــل لأرضية مشتركة بين الليبيين.