الكويت تكمل استعداداتها لاستضافة «قمة التعاون»

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن دولة الكويت استكملت تسليم الرسائل الموجهة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة الخليجية المرتقبة الأسبوع المقبل في الكويت.

وأوضح بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن سفراء الكويت وجهوا دعوات أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمتضمنة دعوتهم لحضور الدورة الـ 38 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقدها في الكويت يومي الـ 5 والـ 6 ديسمبر الجاري. ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فقد ازدانت شوارع الكويت بأعلام الدول الخليجية، بعدما أكملت استعداداتها لعقد الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. ومع تلك الأعلام رفع علم مجلس التعاون الخليجي على الطرق الرئيسة والجسور والشوارع المؤدية إلى مقر انعقاد القمة.