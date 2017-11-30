الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودية في اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير، جنوب غرب المملكة، حسبما ذكرت قناة العربية مساء اليوم الخميس.

وأشارت " العربية" في موقعها الالكتروني إلى أن القوات السعودية المشتركة، تمكنت في وقت سابق اليوم ، من صد هجوم "لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قبالة الخوبة في منطقة جازان".

وأفادت "العربية" أن فصائل من الميليشيات تخطت الحدود اليمنية باتجاه الحدود السعودية، محاولة الهجوم على نقاط رقابية عسكرية عبر عدة محاور، لكنها فشلت بعد أن تعاملت معها القوات السعودية من خلال الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، بمساندة من طيران التحالف".