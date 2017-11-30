الإمارات: شفيق قابل الجميل بالنكران

اكد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان الإمارات تأسف أن يرد أحمد شفيق الجميل بالنكران.

وقال قرقاش على حسابه في "تويتر" :"تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ الى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه."

واضاف :"وآثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام، وتؤكد دولة الإمارات بان لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة."