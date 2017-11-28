عمان: وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة بسبب حريق شب في منزلهم

شب حريق صباح اليوم بأحد المنازل بولاية بركاء في عمان نتج عنه وفاة سبعة أشخاص من أسرة عمانية اضافة الى عاملة منزل من الجنسية الافريقية، وقد كان مركز عمليات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف قد تلقى بلاغاً فجر اليوم حول نشوب حريق بأحد المنازل بمنطقة حي السلام مكون من طابقين، وخلال سبع دقائق تم الوصول للموقع.

وباشرت الفرق المستجيبة عمليات الإطفاء في الطابق الأرضي الذي تركز فيه الحريق، وبعد البحث عن المحاصرين تبين وجود ثماني جثث بالطابق العلوي وذلك نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الاحتراق.