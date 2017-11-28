البرلمان المصري يؤكد دعمه للقيادة في الحرب على الإرهاب

عقد مجلس النواب المصري، أمس، جلسة عامة طارئة، لمناقشة تداعيات الحادث الإرهابي بمسجد الروضة في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقال مصدر مسؤول، إن قرار رئيس المجلس علي عبدالعال بعقد الجلسة الطارئة جاء وفقاً لحكم نص الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما يأتي القرار في ظل تقدم عدد من الأعضاء بمذكرة لمكتب رئيس المجلس والأمانة العامة للمجلس للمطالبة بعقد جلسة طارئة، لمناقشة سبل مواجهة الإرهاب تشريعياً، وضمان تحقيق العدالة الناجزة في محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية ومثولهم أمام القضاء العسكري. وشهدت الجلسة إعلان البرلمان التأييد الكامل للقيادة السياسية والدعم اللامحدود لقوات الجيش والشرطة في مواجهتهم الإرهاب الأسود.

كما شهدت بحث الإجراءات التشريعية التي يمكن اتخاذها لمواجهة الإرهاب، وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة. في سياق آخر، بدأ مجلس الأمن، أمس، جلسة له بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي بمنطقة بئر العبد. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن عقدت أمس، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط.