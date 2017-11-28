أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان إنه سيصلى على الفقيدة غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان إنه سيصلى على الفقيدة غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود
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