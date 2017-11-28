وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود

المصدر:
  • وام
التاريخ:
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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان إنه سيصلى على الفقيدة غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

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