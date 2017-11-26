اجتماع مجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

يفتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية بعد قليل أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض اليوم تحت شعار "مُتحالفون ضد الإرهاب"، وذلك بمشاركة وزراء الدفاع من الدول الأعضاء في التحالف والوفود الرسمية المرافقة لهم، كما تمت دعوة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لحضور الاجتماع.

بعد قليل تبدأ أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياضhttps://t.co/ZEWC3DysdI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jX3APG2tsD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 26, 2017

من داخل قاعة الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب في فندق الفيصلية بالرياض والذي ينطلق بعد قليلhttps://t.co/ZEWC3DysdI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Fc6vr8STSP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 26, 2017

ويستعرض المجلس الاستراتيجية العامة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وآليات الحوكمة المنظمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب ضمن مجالات عمله الرئيسية الفكرية، والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، وتحديد آليات وأطر العمل المستقبلية التي ستقود مسيرة عمله لتنسيق وتوحيد جهود الدول الإسلامية في مجال محاربة الإرهاب، وبما يتكامل مع الجهود الدولية الأخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.