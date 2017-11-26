غرق 30 مهاجراً وإنقاذ 200 آخرين قبالة ليبيا

قضى أكثر من 30 مهاجراً، أمس، جراء غرق زورقين قبالة السواحل الليبية، وتم إنقاذ 200 آخرين، بحسب البحرية الليبية. وقال المسؤول في خفر السواحل، العقيد بحار أبو عجيلة عبد الباري، إن عمليتي إنقاذ نفذتا قبالة القره بوللي، التي تبعد 60 كيلومتراً شرقي طرابلس.

وأوضح أنه في العملية الأولى «وجدنا زورقاً غارقاً وبعض الأشخاص متشبثين بالزورق، والبقية منتشرين حوله». وأضاف «تم إنقاذ حوالي 60 شخصاً وانتشال 31 جثة».

وتابع أنه «في العملية الثانية، توجهنا إلى الموقع الثاني على بعد حوالي 10 أميال بحرية من الموقع الأول، وتم إنقاذ حوالي 140 شخصاً»، لافتاً إلى أن «الظروف الجوية ملائمة لإطلاق (زوارق) المهاجرين التي غالباً ما تكون متهالكة».

وعن عملية الإنقاذ الأولى، قال الرائد بحار ناصر القمودي، آمر الزورق «صبراتة»، التابع لحرس السواحل في طرابلس، «بمجرد وصولنا إلى المكان، وجدنا قارباً مطاطياً غارقاً في المياه بنسبة 75 في المئة». وأضاف «قمنا بعمليات بحث، لعلنا نجد آخرين أحياء، فوجدنا امرأة، وقد سمعنا صراخها من بعيد، واستمرت عملية البحث لمدة خمس ساعات».

وتم نقل الناجين إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدمت لهم السلطات الليبية مياهاً وطعاماً وعناية طبية.

وإضافة إلى عمليتي السبت، أنقذ خفر السواحل الليبيون أكثر من 600 مهاجر قبالة السواحل الليبية في الساعات الـ 48 الأخيرة، بحسب ما أوردت البحرية الليبية في حسابها على «فيسبوك».