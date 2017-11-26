محمد بن سلمان يتصدر استفتاء مجلة «تايم» لشخصية العام الأكثر تأثيراً

يقترب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من لقب الشخصية الأكثر تأثيراً في العام بداية الشهر المقبل، فقد واصل الأمير تصدر استفتاء مجلة «تايم» الأميركية، متفوقاً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ضمن قائمة تضم 33 شخصية.

ووفقاً للمجلة الأميركية، كان العربي الوحيد في القائمة هو ولي العهد السعودي، وحصل حتى الأمس، على 21 % من الأصوات، تلته حملة «مس تو» بنسبة 6 %، ثم دونالد ترامب 5 %، ثم رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو 5 % أيضاً، فيما جاءت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بـ4 % من الأصوات، ومثلها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقائمة استفتاء المجلة الأميركية، الذي يعد الأشهر في العالم، ضمت، إضافة إلى من سبق ذكرهم، عدداً من زعماء الدول، وهم: زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتختار «التايم»، «شخصية العام» منذ عام 1927، وتعرّفه بأنه شخص كان له التأثير الأكبر في الأخبار خلال الـ12 شهراً الماضية، وينتهي تصويت القرّاء في 3 ديسمبر، في حين يتم إعلان الفائز في يوم 6 من الشهر نفسه.