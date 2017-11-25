ترامب يعزي السيسي ويؤكد دعمه لمصر في حربها ضد الإرهاب

تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب فيه عن خالص تعازي الولايات المتحدة الأميركية فى ضحايا الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا الأبرياء من المصلين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس الأميركي أشار إلى أن "قتل الأبرياء خلال الصلاة يعد عملاً صادماً ويؤكد مرة أخري أن الإرهابيين مجردون من القيم والأخلاق الإنسانية".

وأكد ترامب تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها فى حربها ضد الإرهاب، واستعدادها لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري أعرب عن خالص تقديره للرئيس ترامب على تعازيه ومواساته، مؤكداً أن حادث مسجد الروضة بشمال سيناء لن يزيد الشعب المصري إلا إصرارا على مواصلة معركته الباسلة ضد الإرهاب وقوى الظلام.

كما أكد ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والقضاء عليه من جذوره.