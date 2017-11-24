خادم الحرمين للرئيس المصري: نقف معكم بكل إمكانياتنا في محاربة الإرهاب

المصدر:
  • الرياض - وام
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر فيه عن تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف الأبرياء بمسجد في شمال سيناء وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع الدين الإسلامي ومع القيم الإنسانية مجددا وقوف المملكة مع مصر بكل إمكانياتها وتقديم ما يلزم من مساعدة في محاربة الأعمال الإرهابية، وتجفيف منابعها.

وعبر الرئيس المصري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه تجاه بلاده وعلى مشاعره الأخوية النبيلة.

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