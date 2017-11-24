بيان من منتدى تعزيز السلم بشأن بيان بشأن تفجير مسجد الروضة

أصدر منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بياناً أدان فيه الهجوم الإرهابي الذي وقع ظهر اليوم الجمعة في مسجد الروضة بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد 235 شخص وإصابة 109 من المصلين.

وجاء نص البيان كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بيان بشأن تفجير مسجد الروضة

إن منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يدين الهجوم الإرهابي الإجرامي الذي استهدف مسجد الروضة في العريش بأرض الكنانة المباركة، جمهورية مصر العربية.

مرة أخرى يكشف الإرهاب عن حقيقته الهمجية وطبيعته العبثية، التي لا يقرها عقل ولا يبررها دين.

إن هذا التفجير الإرهابي ينتهك عصمة الإنسان المكرّم وحرمة المكان المقدّس، ويبرهن مرة أخرى أن الإرهاب لا دين له.

في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الأمة، يؤكّد المنتدى دعمه لجهود الأزهر الشريف برئاسة الإمام أحمد الطيّب، ويجدّد دعوته لكل المؤسسات والمرجعيات الدينية للتضامن والتحالف من أجل إجهاض مشروع الإرهاب الجنوني في إطار مقاربات متكاملة تعيد للأمة رسالة الأمل والبشرى.

يتوجّه المنتدى بأحرّ تعازيه لذوي الشهداء ولجميع الشعب المصري الكريم ويسأل الله أن يتغمد شهداء مسجد الروضة برحمته وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.

عبد الله بن بيه

رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة

أبوظبي، 24 – 11- 2017