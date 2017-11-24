أردوغان مستعد للتواصل مع الأسد

لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية اجراء اتصالات مع الرئيس بشار الأسد، في إشارة إلى أن موقفه قد يلين تجاه الزعيم السوري، حسبما أوردت وكالة أسوشيتدبرس.

وردا على سؤال عن احتمالية إجراء اتصال أو تعاون مع الأسد، في ظل معارضة الزعيمين للمقاتلين الأكراد، قال أردوغان لصحفيين: "الأبواب السياسية دائما مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة."

وتحدث أردوغان على متن طائرته في عودته من لقاء ثلاثي مع روسيا وإيران لدعم تسوية سلمية في سوريا، جرى في منتجع سوتشي على البحر الأسود الأربعاء.

ونقلت تصريحاته صحيفة حرييت ووسائل إعلام محلية أخرى. وكانت تركيا تعارض بشدة أي دور للأسد في مستقبل سوريا.