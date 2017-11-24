السيسي يترأس اجتماعا طارئا بعد "هجوم الروضة"

عقد كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في مصر، اجتماعا طارئا، ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، لبحث تداعيات الهجوم على مسجد بمحافظة شمال سيناء. وسقط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، في هجوم استهدف مسجدا بقرية الروضة التي تبعد نحو 40 كيلومترا غربي العريش، مركز المحافظة، ووقع عقب صلاة الجمعة.