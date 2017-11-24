عقد كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في مصر، اجتماعا طارئا، ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، لبحث تداعيات الهجوم على مسجد بمحافظة شمال سيناء. وسقط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، في هجوم استهدف مسجدا بقرية الروضة التي تبعد نحو 40 كيلومترا غربي العريش، مركز المحافظة، ووقع عقب صلاة الجمعة.
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مصر تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد هجوم سيناء
أعلن الجيش المصري حالة الطوارئ القصوى في سيناء، فيما أعلنت الداخلية حالة الطوارئ في العاصمة القاهرة، بعد هجوم أودى
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السيسي يترأس اجتماعا طارئا بعد "هجوم الروضة"
عقد كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في مصر، اجتماعا طارئا، ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، لبحث تداعيات
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الصور الأولى لحادث تفجير مسجد الروضة بالعريش
نشرت الصحف المصرية الصور الأولى من التفجير الذي وقع بمسجد قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء.
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184 شهيداً و125 جريحاً في هجوم إرهابي على مسجد الروضة بسيناء
أفادت شهود عيان بشمال سيناء بأن إرهابيين اقتحموا مسجد الروضة الكائن فى قرية الروضة غرب العريش وفجروا عبوة ناسفة بمحيط المسجد أثناء أداء الصلاة، وتسبب الانفجار في استشهاد 184 شخصا وإصابة 125 من المصلين وتلفيات بالمسجد.
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الجيش المصري يقتل تكفيرييْن في مداهمات بوسط سيناء
قتل مسلحان تكفيريان في مداهمة نفذتها قوات من الجيش المصري، على بؤرة إرهابية بوسط سيناء، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش، صباح الجمعة.
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ولي العهد السعودي: أخشى أن أموت دون أن أحقق ما بذهني لوطني
أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد_بن سلمان أن الوتيرة السريعة التي تتم فيها مؤخراً الإصلاحات المتتالية في السعودية مردها أنه حريص على رؤية نتائجها بأم عينه.
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محمد بن سلمان: مرشد إيران هتلر جديد في الشرق الأوسط
في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مرشد إيران علي خامنئي بأنه "هتلر جديد في الشرق الأوسط".
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محمد بن سلمان: 95% من متهمي الفساد قبلوا بإعادة الأموال
أجرى الكاتب الأميركي توماس فريدمان حواراً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرياض، تحدث فيه عن عدة أمور، أبرزها الحملة التي تقودها السعودية ضد الفساد.
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اجتماع عربي يدعو إلى تعاون جماعي لمكافحة الإرهاب
دعا مجلس وزراء العدل العرب إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص
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ميانمار وبنغلادش تتفقان على عودة الروهينغا
أعلنت ميانمار وبنغلادش أمس، توقيع اتفاق حول بدء عودة الروهينغا «في غضون شهرين» فيما تتزايد الضغوط الدولية لحل أزمة
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الإمارات تدعو لاستراتيجية للوقاية من الاتجار بالبشر
دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى التصدي للأسباب الجذرية للإتجار بالأشخاص في حالات النزاع وإلى وضع استراتيجية للوقاية من هذه الآفة تشتمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع.
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ضعف الإقبال على الانتخابات المحلية في الجزائر
أدلى الجزائريون أمس بأصواتهم من دون حماسة ظاهرة لاختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية بعد حملة انتخابية عكست أجواء