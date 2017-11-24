الجيش المصري يقتل تكفيرييْن في مداهمات بوسط سيناء

قتل مسلحان تكفيريان في مداهمة نفذتها قوات من الجيش المصري، على بؤرة إرهابية بوسط سيناء، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش، صباح الجمعة.

وقال المتحدث في بيان إنه "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية، تمكنت قوات إنفاذ القانون من القضاء على 2 فرد تكفيري وتدمير 6 دراجة نارية".

كما أوضح المتحدث أن قوات الجيش دمرت "عددا من الأوكار تحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلا عن ضبط عربة محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة".

وتكثف قوات الأمن المصري جهودها للقضاء على المجموعات المسلحة المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، وأخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" المنتمي إلى تنظيم "داعش".

وخلال السنوات القليلة الماضية، ضاعف المتطرفون هجماتهم على قوات الأمن في سيناء، كما امتدت اعتداءاتهم إلى مناطق أخرى في عدد من المحافظات المصرية.