محمد بن سلمان: مرشد إيران هتلر جديد في الشرق الأوسط

في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مرشد إيران علي خامنئي بأنه "هتلر جديد في الشرق الأوسط".

وقال الأمير في الحوار والذي أجري في الرياض: "إن المرشد الأعلى [الإيراني] هو هتلرٌ جديد في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف قائلاً: "غير أننا تعلمنا من أوروبا أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يُكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا [هنا] في الشرق الأوسط". و شدد على كل شيء تفعله السعودية محلياً يهدف لبناء قوتها واقتصادها.

وبإيعاز من المرشد الإيراني، تتدخل طهران في المنطقة بواسطة ميليشيات تابعة لها مثل حزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن.