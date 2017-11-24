مقتل 27 باشتباكات في جنوب السودان

أعلن مسؤول في جنوب السودان أمس، إن 27 شخصاً قتلوا عندما هاجم متمردون القوات الحكومية في ولاية جنوبية.

وقال وزير الإعلام في ولاية ليتش الجنوبية، بيتر ماكوث مالوال، إن ثلاثة جنود و24 مقاتلاً موالياً لزعيم المتمردين ريك مشار، قتلوا خلال اشتباك الذي اندلع أول من أمس. ولم يعلن الناطق باسم المتمردين لام بول جابرييل عن عدد القتلى. وقال إنه يحاول الوصول إلى القادة الميدانيين. وكما كان متوقعاً، تجدد القتال بين الجيش والمتمردين مع بداية موسم الجفاف. وقال دبلوماسيون ومحللون في وقت سابق من الشهر الحالي إن من غير المرجح استئناف محادثات السلام لإنهاء الحرب التي أودت بالفعل بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا. وتراجع إنتاج النفط الخام بمقدار الثلثين إلى حوالي 130 ألف برميل يومياً بسبب العنف.