السيسي والحريري يبحثان آخر المستجدات في لبنان والمنطقة

عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مباحثات مع رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، "تناولت آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية"، الثلاثاء.

ووصل الحريري إلى القاهرة قادما من العاصمة الفرنسية، حيث كان قد التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن يعود إلى لبنان الأربعاء للمشاركة في احتفالات الاستقلال.

واستقبل السيسي قصر الاتحادية الحريري، قبل عقد اجتماع حضره وزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات خالد فوزي ومدير مكتب الرئيس، اللواء عباس كامل.

ثم عقدت خلوة بين السيسي والحريري تبعها مأدبة عشاء تكريمية أقامها الرئيس المصري على شرف رئيس الوزراء المستقيل.