السعودية: تأخير بعض الرحلات بمطار الملك عبدالعزيز بسبب الأمطار

هطلت صباح اليوم الثلاثاء أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مخافظة جدة والمراكز التابعة لها، وما تزال السحب الرعدية الممطرة والمحملة بزخات البَرَد تتواجد فوق المحافظة، وتقترب من مكة المكرمة وشمالها.

وأعلنت إمارة منطقة مكة عن إيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي، وذلك للتقلبات الجوية المصاحبه للأمطار وارتفاع سرعة الرياح النشطة وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

وأكد مطار الملك عبدالعزيز بجدة أن الحالة المناخية المستمرة على المحافظة قد تسبب تأخيراً لبعض الرحلات القادمة أو المغادرة لمطار المؤسس، آملاً من المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.

وأهاب مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة بالجميع بعدم النزول في الأودية ومناطق السيول وتجمعات المياه متمنين للجميع السلامة، وتسبب ارتفاع منسوب المياه في إغلاق عدد من الأنفاق والطرق في المحافظة كما يلي:

الأنفاق: (فلسطين مع السبعين، حراء مع السبعين، الستين مع الملك عبدالله باتجاه الجنوب، السلام، الملك عبدالله مع طريق المدينة).

الطرق: (المدينة مهبط حليمة السعدية، الأمير ماجد مع تقاطع الأمير سعود الفيصل، الملك عبدالله باتجاه الشرق).

وبحسب ما تم رصده من مرصد مطار الملك عبدالعزيز حتى الساعة التاسعة والنصف، فقد بلغت كمية الأمطار 15ملم.