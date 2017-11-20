الأحوال الجویة تعلق الدراسة في جدة غداً

وجه مدیر عام التعلیم بمحافظة جدة السعودية عبدالله الثقفي بتعلیق الدراسة یوم غد الثلاثاء في جمیع مدارس جدة،بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضح المتحدث باسم إدارة تعلیم جدة ان تعلیق الدراسة جاء بناء على محضر اجتماع لجنة الطوارئ بالإدارة العامة للتعلیم في جدة والتقاریر الواردة من ھیئة الأرصاد وحمایة البیئة والجھات المعنیة عن الحالة الجویة لیوم غد ولتطابق الحالة مع آلیة دلیل حالات تعلیق الدراسة المعتمد من وزارة التعلیم وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزیز تعلیق الدراسة في جمیع فروعھا بمحافظة رابغ وجدة غداً، بناء على التنبیھات الواردة من الھیئة العامة للأرصاد وحمایة البیئة، ونظراً للتقلبات الجویة التي تشھدھا المنطقة.