السيسي: المساس بحصة مصر من النيل "حياة أو موت"

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، من المساس بحصة بلاده من مياه نهر النيل، ووصف المسألة بأنها "حياة أو موت لشعب".

وقالت الحكومة المصرية، الأربعاء، إنها تدرس الإجراءات التي يلزم اتخاذها بعد تحفظ أبدته إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا قرب حدودها مع السودان.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مشروعات تنمية بمحافظة كفر الشيخ بدلتا النيل، إنه ما من أحد يمكنه أن "يمس مياه مصر". وأضاف أن مصر تتفهم متطلبات التنمية بإثيوبيا، لكن المسألة تمثل "حياة أو موت لشعب".