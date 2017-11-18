وزير الخارجية البحريني: ما حدث مع قطر يحدث مع لبنان

التاريخ:
طباعة Email

قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني  على حسابه في موقع "تويتر" : ما حدث مع قطر يحدث مع لبنان” نعم صحيح كلامه ، فحزب الله يسرح و يمرح في الاثنتين ويتحالف مع قيادتيهما في التآمر لإسقاط الدول و نشر الفوضى.

وكتب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة سابقة: الادعاءات القائمة على الكذب حبلها قصير . و على مسؤولي لبنان أن يأتوا بالحقائق أو يكرموا أنفسهم بالسكوت.. كلامهم يسيئ للبنان و تاريخ لبنان.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon