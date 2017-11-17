سلطان بن سحيم: سنطهر قطر من رجسها

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أمام عشرات الآلاف الذين توافدوا على اجتماع قبائل قحطان على الحدود السعودية القطرية، بتطهير الدوحة من "رجسها" وإنقاذها قبل أن تبتلعها الفوضى،بحسب بوابة العبن الاخبارية.

واضاف إن التزامه الصمت خلال الفترة الماضية ليس عن ضعف أو قلة حيلة بل أملاً في أن يستعيد إخواننا وعيهم ويتركوا غيّهم وبغيهم، مؤكدا أن "للحلم مساحة وللصبر نهاية".

وقال سلطان بن سحيم: "نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها.. جميعنا نحمل على عواتقنا مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون".

وأكد سلطان بن سحيم أن بلاده "ليست فندقاً يضم شذاذ المرتزقة"، موجهاً حديثه لأمراء الدوحة قائلا: "أقول للسلطة في الدوحة إن الخبر ما سترون وليس ما تسمعون".

وأضاف نحن مسؤولون أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقادة الدول الشقيقة ألا تكون قطر حضن إرهاب ومأوى فساد.

وقال: "أرى قطر أمامي الآن وقد اكتسحتها عاصفة أزاحت كل شوائبها وأعادت لها وجهها الأصيل وصورتها النقية.. لو أن هذا الجمع هتف بحنجرة رجل واحد لزلزلت الأرض فلا يبقى واقفا عليها سوى الكرام وأهل الغيرة والكرام".

وشدد سلطان بن سحيم على أنه ليس طالب ثأر ولا طامعا لسلطة لكن ما يشغله هو وطنه.