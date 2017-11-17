قبيلة قحطان تناقش اليوم قرارات «الحمدين» بسحب الجنسية من كبارها

ترتّب قبيلة قحطان لاجتماع موسّع اليوم الجمعة، لمناقشة قرارات «تنظيم الحمدين» بسحب جنسية عدد من كبار شيوخ وزعماء القبائل، في وقت دعا أحد كبار شيوخ القبيلة أبناء قطر ومثقفيها وشيوخ آل ثاني وعقلاءها إلى الالتفاف حول الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، والشيخ سلطان بن سحيم، وتغليب الحكمة في اتخاذ القرارات، آملاً في استعادة قطر، وإعادتها إلى سابق عهدها، محذراً في الوقت ذاته «الحمدين» من المساس بأمن المملكة العربية السعودية.

مستقبل

وأكد الشيخ سلطان بن قرملة، أحد كبار شيوخ قبيلة قحطان، أن أسرة آل ثاني فيها الكثير من الأخيار الذين يستطيعون إعادة قطر إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أن «الحمدين أدخلا القبائل في المعترك السياسي بعد سحب جنسية شيخ آل مرة وشيخ بني هاجر، بما يتعارض مع أنظمة وحقوق الإنسان.

في حين اعتمد الحمدان على الإيرانيين والأتراك في الوظائف الداخلية التي هي حق لأبناء قطر، إذ تم الاستيلاء على الإعلام والوظائف العسكرية وغيرها، ما يؤثر في مستقبل القطريين، وهو ما لا نرضاه». وقال في حديثه: «إن المفتي مستورد، والجيش، والإعلام أيضاً».

وحذّر سلطان بن قرملة، في حديث أدلى به لموقع «العربية نت»، «تنظيم الحمدين» من المساس بأمن المملكة العربية السعودية، معتبراً هذا الأمر خطاً أحمر. ودعا بن قرملة أبناء قطر ومثقفيها وشيوخ آل ثاني وعقلاءها إلى الالتفاف حول الشيخ عبد الله بن علي والشيخ سلطان بن سحيم، وتغليب الحكمة في اتخاذ القرارات، آملاً أن تعود قطر إلى سابقها، ومشدداً على أن لديه أملاً بالأسرة الحاكمة خارج تنظيم الحمدين، ويعوّل عليها بإعادة البلد إلى المسار الصحيح.

قرارات

وأشار إلى أنه يكنّ كل المحبة للشعب القطري، مضيفاً أن شيوخ البلد على الرأس والعين، بحسب تعبيره، داعياً إياهم إلى التضامن مع الشيخ عبد الله بن علي. يُذكر أن تصريحات بن قرملة جاءت فيما تستعد قبيلته قحطان إلى اجتماعطارئ لأفراد القبيلة، مساء اليوم الجمعة، على خلفية سحب الجنسية القطرية التعسفي من شيخ شمل قبيلة بني هاجر، الشيخ شافي بن ناصر آل شافي، والحجز على ممتلكاته.