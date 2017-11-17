«داعش» يخسر 95 % من سيطرته في سوريا والعراق

خسر تنظيم داعش95 في المئة من الأراضي التي تمكن من السيطرة عليها في العام 2014 في كل من سوريا والعراق المجاور.

واجتمع كبار الممثلين الدبلوماسيين من المجموعة الصغيرة للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» في الأردن لمراجعة حملتها العالمية لدحر هذا التنظيم الإرهابي. واستمع الأعضاء خلال هذا الاجتماع إلى المعلومات المستحدثة من المبعوث الخاص للرئيس الأميركي في التحالف الدولي بريت ماكغورك حول التقدم المحرز لدور التحالف في كل من العراق وسوريا.. حيث أكد أن تنظيم داعش» فقد نحو 95 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في كلا البلدين منذ تشكيل التحالف عام 2014.

وقال أنه تم تحرير أكثر من 7.5 مليون شخص من تنظيم داعش وتسهيل إعادة 2.6 مليون نازح عراقي إلى ديار مؤكدا أن التنظيم لم يستطع استعادة متر واحد من الأراضي التي فقدتها. وأكد المبعوث الخاص على توقف تدفق المقاتلين الإرهابيين من الأجانب إلى سوريا تقريبا جراء تزايد تعقبهم وإيقاف تدفقهم عبر الحدود.. لافتا للدور الأساسي الذي لعبه التحالف في هذا المجال، وخاصة في مجال تطوير قاعدة بيانات الإنتربول التي تضم 43 الف اسم لتمكين جميع الدول الشريكة من القبض على المقاتلين الإرهابيين من الأجانب أثناء توقفات المرور التقليدية أو أثناء محاولتهم عبور الحدود الدولية.