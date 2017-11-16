قرقاش: الخطاب المذهبي يسعى لإخضاع العرب للنفوذ الإيراني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الخطاب المذهبي يسعى لإخضاع العرب للنفوذ الإيراني.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "خيارات العرب واضحة جليّة في هذه المفاصل، إما أن نراهن على توجه عربي جامع، يرفض الهيمنة والطائفية والسطوة الإقليمية، أو نروّج لوصايات إقليمية ونلبسها أثواب المقاومة والمذهب والحزب".

وأضاف معاليه: "وفي خضم التحديات الحالية يبدو راسخا أن الخيار العربي هو الأسلم، فدونه سيطرة المذهب والحزب على حساب الأوطان الحرة وخطر تشظي ما تبقى لنا من موقع وكرامة. الإختبار عسير و الحلّ في الإجماع العربي".

واختتم معاليه سلسلة تغريداته قائلا: "أما الخطاب المذهبي المغلف بشعارات المقاومة والممانعة فلا يمثل بديلا للموقف العربي، فهو نموذج تعرى بنفاقه وإزدواجيته وببعده المذهبي وسعيه لإخضاع العرب للنفوذ الإيراني".