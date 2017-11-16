الجبير: ميليشيات حزب الله تهدد استقرار المنطقة ولبنان

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان ميليشيات حزب الله تهدد استقرار المنطقة ولبنان

 التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نظيره الفرنسي  جان إيف لودريان في رياض في مؤتمر يناقش قضايا المنطقة.

وثمن الجبير موقف فرنسا الرافض لاستهداف الرياض بصاروخ إيراني وقال أنه بحث مع نظيره تدخلات إيران والوضع في المنطقة بشكل عام.

من جانبه قال لودريان أن زيارته للرياض تندرج تحت إطار الشراكة التاريخية مع السعودية، وأكد أن وجهات النظر الفرنسية السعودية تتطابق في كل ملفات المنطقة.

وقال لودريان: بحثنا في الملف اللبناني وأجمعنا على استقرار لبنان. وأضاف أن التحالف بقيادة السعودية اتخذ خطوات مهمة في تسهيل العمل الإغاثي في اليمن. 

وأعرب لودريان عن قلق فرنسا من خطر البرامج الصاروخية الباليستية الإيرانية. 

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