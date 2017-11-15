ضحايا زلزال العراق وإيران 550 قتيلاً

أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي وقع على الحدود مع العراق قبل يومين إلى 550 شخصاً وقرابة 8 آلاف جريح.

وأكدت دائرة الطب العدلي في محافظة كرمانشاه غربي البلاد، والتي تعد المحافظة الأكثر تضرراً من الزلزال، أن الهزة أدت إلى مقتل 550 شخصاً، وإصابة 7460.

وقال رئيس خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية بير-حسين كوليوند «انتهت عمليات الإنقاذ في إقليم كرمانشاه (غرب البلاد)». ومع أن سكان بغداد والعديد من المحافظات العراقية شعروا بعنف الزلزال إلا أن الحصيلة الرسمية للضحايا في العراق كانت اقل بكثير واستقرت عند 9 قتلى و336 جريحاً. وذكر التلفزيون الإيراني أن الآلاف يعانون البرد في مخيمات مؤقتة فيما قضى كثيرون ليلة ثانية في العراء خشية المزيد من الهزات الأرضية بعد حوالي 193 هزة ارتدادية.