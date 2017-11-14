صفقة سعودية روسية لتزويد المملكة بمنظومات صاروخية

أعلن مسؤول روسي أمس أن روسيا والمملكة العربية السعودية وقعتا اتفاقية لتزويد المملكة بمنظومات صاروخية دفاعية متطورة.

ونقلت قناة (روسيا 24) التلفزيونية عن رئيس إدارة التعاون العسكري والتكنولوجي الفيدرالية الروسية دميتري شوغايف القول إن الاتفاقية تقضي بتزويد المملكة بمنظومات صاروخية، مشيراً إلى وجود اتفاقيات أخرى مع السعودية لكن من دون أن يفصح عنها.

وأعرب عن تفاؤله بوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون مع الرياض في مجال التعاون العسكري والفني.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً لمذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية وقعها البلدان في أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا أكتوبر الماضي والتي شملت مجالات تعاون عدة.