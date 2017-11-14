أمير الكويت يبحث مع أبوالغيط المستجدات العربية

بحث أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، الوضع الإقليمي بشكل عام وتطورات عدد من الموضوعات والقضايا التي تكتسب أولوية خاصة على المستوى العربي خلال الفترة الراهنة، وفق ما أعلنت الجامعة.

وأكّد الوزير المفوض محمود عفيفي، الناطق الرسمي باسم الأمين العام، بأنّ اللقاء شهد تناول كيفية العمل على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، خاصة في ظل تصاعد التحديات والتهديدات التي يواجهها عدد من الدول العربية والمنطقة بشكل عام، واستمرار النزاعات المسلحة في كل من سوريا وليبيا واليمن، واتساع دائرة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يمكن أن يؤثر في سيادتها ووحدتها الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل من أجل الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخلي في مختلف الدول العربية، والوقوف أمام محاولات التدخل الخارجي.

ومحاولة جسر الهوة في وجهات النظر بين الأطراف العربية. وأوضح الناطق أن أمير الكويت حرص على الإشارة في هذا الصدد إلى محورية دور الجامعة العربية خلال هذه المرحلة المهمة، مؤكداً مساندته ودعم دولة الكويت لعمل الأمين العام والجامعة العربية وأهمية تفعيل دورها في التفاعل مع مختلف القضايا العربية ذات الأولوية. الكويت ــ وام