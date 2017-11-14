معلول يثير غضب التونسيين بسبب ولائـه لتنظيم الحمدين

ضج الشارع التونسي والعربي غضباً من تصريحات دعا فيها مدرب منتخب تونس نبيل معلول إلى رفع ما سماه «الحصار على دولة قطر»، معبراً عن تضامنه مع تنظيم الحمدين.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لمعلول الذي قال إنه يهدي ترشح المنتخب التونسي لمونديال روسيا 2018 إلى قطر، حيث اعتبر ناشطون أن ما ورد على لسان المدرب ليس أكثر من محاولة للتقرب من نظام الدوحة، خصوصاً وأن معلول يعمل محللاً رياضياً في قناة «بي إن سبورتس» القطرية، كما سبق وأن درّب فرقاً قطرية كان آخرها فريق الجيش.

وقال ناشطون إن على الجهات التونسية أن تتخذ موقفاً حازماً من محاولات الزج بالرياضة التونسية في مغامرات قطر، حيث تم في مناسبات عدة رفع شعارات مساندة لممارسات نظام الدوحة الإرهابية، من خلال استغلال بعض ضعاف النفوس ممن تحركهم أذرعة قطر الإعلامية والرياضية.

واعتبر تونسيون أن موقف معلول تجاوز حدود اللياقة والقيم الرياضية ودخل في سياق الانحياز السياسي والأيديولوجي لنظام مارق، طالما تدخل في الشؤون الداخلية لتونس، وساهم في نشر الإرهاب والتطرف بالمنطقة العربية، وتآمر ضد أشقائه وجيرانه، وتحالف مع أعداء الأمة العربية، كما تورط في سفك دماء الأبرياء في ليبيا وسوريا والعراق ومصر واليمن والبحرين.

وفي السياق، قالت صحيفة «الشارع المغاربي» في مقال تحليلي لها أمس: «إذا كانت هيستيريا الفرحة بالترشّح إلى المونديال مفهومة ومقبولة لشعب متعطّش إلى البسمة والفرح فإنّ ما خرج من لسان مدرّب المنتخب نبيل معلول لم يكن مقبولاً بالمرّة، لأنّه دفع بنا في لعبة غير لعبتنا وغريبة عن ملاعبنا، في أمسية كروية كانت تونسية بامتياز».

لعبة سياسية

وأضافت الصحيفة إن «من حق المدرّب نبيل معلول أن يفرح وأن يبالغ في الفرحة كونه مثلنا تونسي اللون والهوى، كما أنّه شريك فاعل في صنع هذا الإنجاز، ومن حقّه أن يوزّع صكوك الفرح على من شاء، لكن كلّ هذا لا يبيح له أن يقحم الكرة والفرحة التونسية في لعبة سياسية نحن بعيدون كلّ البعد عنها». وأردفت إن: «معلول لم يكن له الحقّ في التكلّم بتلك الطريقة التي قد تضع الدولة التونسية بهياكلها الرسمية في حرج كبير، لا لشيء سوى لأنّ نبيل معلول يدين بالولاء للقناة القطرية ولحكّام قطر».

من جانبه، أكد موقع «حقائق أونلاين» واسع الانتشار، أن «معلول خرق من جديد كل النواميس وحشر المنتخب الوطني التونسي في أزمة قطر خلال مناسبة كان يجب أن يذكر أثناءها مشوار الأبطال أو يوجه فيها التحايا لكل من ساهم في عودة النسور إلى المونديال، لا أن يختار التوجه لأولياء نعمته في مناسبة تونسية خالصة». وأضاف الموقع إن «معلول تسبب في هزّ صورة المنتخب الوطني بمواصلته الاشتغال كمحلل فني للقناة القطرية المالكة لحقوق البث ضارباً عرض الحائط بكل النواميس التي تحيط بهيبة المنتخب الوطني في سابقة لم يجد بها إلا مدربنا الوطني الذي يبدو أن أصوله القطرية قد غلبته».

لاعب النصر

شنَّ خالد العقيلي، لاعب النصر السعودي السابق، هجوماً حاداً على مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول، عقب تصريحاته الأخيرة على قناة بي إن سبورتس القطرية. وقال العقيلي عبر حسابه على تويتر: «عندما يأتيك شخص أحمق وأرعن مثل نبيل معلول مدرب تونس، ويخلط الأمور ويُقحم قطر في مناسبة التأهل... هذا شخص لا يمثل تونس، ولا يمثل حكومتها ولا شعبها، وإنّما هو شخص أجير لأسياده في قطر.. يجب أن يكون هناك ردّ من الحكومة التونسية تجاه تصريح المجنون نبيل معلول».