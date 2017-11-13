فيديو ..فرار الناس إلى الشوارع في الكويت بسبب توابع الزلزال

قالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية إن زلزالاً شعر به سكان الكويت بلغت قوته بين 4 إلى 5 درجات على مقياس ريختر وهو توابع زلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية بقوة نحو 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت الشبكة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية الأحد أن الزلزال وقع على بعد 200 كيلو متر شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.

وفي السياق، قال مسؤولون محليون إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 50 آخرون بعد أن ضرب زلزال قوي مناطق واسعة من العراق الأحد.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن معظم المصابين من مدينة دربندخان التي تبعد 75 كيلومترا إلى الشرق من مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.