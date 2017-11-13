قرقاش: لا يمكن تجاهل ظهور "حزب الله" جديد في اليمن

في كلمته الافتتاحية أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع، قال معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأحد، إن إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو العاصمة السعودية الرياض عن طريق ميليشيات الحوثي تطور وتصعيد خطير.

وأكد قرقاش أن الإمارات لن تقف بلا حراك أمام تصاعد حدة هذه التهديدات، مشدداً على أن الإمارات ستبقى ملتزمة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية في #اليمن.

وأعلن أنه لا يمكن تجاهل ظهور "حزب الله" جديد في اليمن، متمثلاً في ميليشيات الحوثي.

وأشار قرقاش إلى أن لدى الدول العربية فرصة هائلة للتعاون مع المجتمع الدولي لوقف تهديدات إيران، مثلما تعاونت وتحالفت ضد داعش، عسكرياً وفكرياً.

وأطلقت ميليشيات الحوثي، السبت قبل الماضي، صاروخاً جرى اعتراضه قرب مطار العاصمة السعودية، وثبت أنه إيراني الصنع.